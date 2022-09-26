Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 сентября 2022 16:27

Песков сообщил, что Сноудену дали российское гражданство по его просьбе

Бывший сотрудник ЦРУ уже получил российский паспорт
Александр КИСЛОВ
Эдвард Сноуден официально стал российским гражданином

Эдвард Сноуден официально стал российским гражданином

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден получил российское гражданство по собственной просьбе.

По словам официального представителя Кремля, именно с обращением самого Сноудена связано решение российского президента предоставить бывшему американскому разведчику гражданство РФ.

"Разумеется, российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе", - цитирует Пескова информагентство РИА Новости.

Указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства нескольким десяткам иностранцев был подписан 26 сентября нынешнего года и опубликован на официальном портале правовой информации. В данном документе Сноуден значится под 53-м номером среди других иностранных граждан, получивших российские паспорта.

Ранее Путин сообщил о том, что Россия не собирается выдавать Сноудена Соединенным Штатам, так как экс-сотрудник ЦРУ и АНБ является "борцом за права человека". В США Сноудену грозит серьезное наказание (вплоть до смертной казни) за шпионаж и разглашение секретных данных.