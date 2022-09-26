Эдвард Сноуден официально стал российским гражданином Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден получил российское гражданство по собственной просьбе.

По словам официального представителя Кремля, именно с обращением самого Сноудена связано решение российского президента предоставить бывшему американскому разведчику гражданство РФ.

"Разумеется, российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе", - цитирует Пескова информагентство РИА Новости.

Указ президента РФ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства нескольким десяткам иностранцев был подписан 26 сентября нынешнего года и опубликован на официальном портале правовой информации. В данном документе Сноуден значится под 53-м номером среди других иностранных граждан, получивших российские паспорта.

Ранее Путин сообщил о том, что Россия не собирается выдавать Сноудена Соединенным Штатам, так как экс-сотрудник ЦРУ и АНБ является "борцом за права человека". В США Сноудену грозит серьезное наказание (вплоть до смертной казни) за шпионаж и разглашение секретных данных.