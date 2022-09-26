На обеих нитках «Северного потока-1» упало давление

В обеих нитках "Северного потока-1" упало давление. Фото: REUTERS

Падение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока-1» вечером в понедельник 26 сентября. Причины пока не выяснены.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», - так звучит сообщение оператора газопровода Nord Stream AG.

Ранее сообщалось о падении давления в газопроводе «Северный поток-2», которое также произошло в понедельник 26 сентября.

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока – 2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», - заявили в Nord Stream 2 AG.

Позже появилась информация, что ЧП с падением давления на «Северном потоке – 2» произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне), юго-восточнее датского острова Борнхольм. О произошедшем немедленно были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.