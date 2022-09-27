Daily Mail: Британец сильно пожалел, что развелся с женой и ушел к украинской беженке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30-летний Энтони Гарнетт из Британии рассказал об истории отношений с украинской беженкой, ради которой он бросил свою жену.

Мужчина признался, что причиной их внезапного расставания стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

- Она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Я безумно испугался. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию, - рассказал парень о ссоре с украинкой, произошедшей на празднике в честь его юбилея.

Он добавил, что его "достало" иррациональное поведение девушки, ее оскорбления и агрессия.

- Я совершил ошибку, начав отношения с Софией, - признался британец.

Ранее в Британии бывший глава кредитной фирмы Wonga миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены к украинской беженке, поселившейся у него дома. Оказалось, что 52-летний предприниматель приютил женщину в своем поместье, а всего через несколько недель миллионер бросил жену и детей ради нее.