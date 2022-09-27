Замглавы МИД России Вершинин призвал ООН к более взвешенному курсу по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в беседе с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло призвал организацию к более взвешенной линии по Украине. Об этом сообщает постоянное представительство РФ при ООН.

Он также считает, что в данном вопросе важно проводить беспристрастную оценку ситуации.

- Состоялось предметное обсуждение актуальных вопросов международной повестки с акцентом на ситуацию на Украине и в Донбассе, включая обстановку вокруг Запорожской АЭС. ... Вершинин призвал ДиКарло и ее коллег к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике, - отмечается в сообщении ведомства.

Также российская сторона акцентировала внимание на важности назначения спецпредставителей и спецпосланников генсека ООН при согласовании со всеми членами Совета безопасности организации.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что секретариат ООН, в том числе генсек Антониу Гутерриш, упустили шанс добиться мирного урегулирования украинского кризиса. Также он добавил, что своей безнаказанностью киевский режим "обязан" Германии, Франции и США.