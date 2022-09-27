Обнаружено предполагаемое место утечек газа по "Северному потоку" Фото: REUTERS

Утечки газа зафиксированы в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, что соответствует расположению газопровода "Северный поток". Об этом сообщило Морское управление Дании во вторник, 27 сентября 2022 года.

В связи с инцидентом в зоне утечек запрещено судоходство. Владельцам судов настоятельно рекомендуют обходить предполагаемое место ЧП за пять миль.

Как писал сайт KP.RU, падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока-1" вечером в понедельник, 26 сентября. Соответствующую информацию озвучил оператор газопровода Nord Stream AG.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток-2". За ночь оно упало с 300 до 7 бар.

"ЧП на нитке, А газопровода „Северный поток — 2“. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки „Северного потока — 2“ зафиксировал резкое падение давления в линии А", - уточнили представители оператора газопровода.