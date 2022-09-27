В Запорожской области готовы к отражению наступления ВСУ на Энергодар Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказались от планов наступления в районе Энергодара и могут вновь попытаться форсировать Днепр. Об этом заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Боевики Зеленского могут предпринять попытку прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка, - уточнил Рогов. - Они также сохраняют планы по захвату Запорожской АЭС".

Чиновник добавил, что несколько попыток высадки украинского десанта уже были отбиты, и население региона готово снова защитить свою землю.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале сентября десант ВСУ предпринял очередную неудачную попытку высадиться через Днепр в Запорожской области в направлении Каменки-Днепровской, атака была отражена.

По оценке Владимира Рогова, противник стремится прощупать слабое место в обороне, поскольку до этого попытки высадки десанты были в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.