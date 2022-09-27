Резкое падение давления газа в "Северном потоке" в Германии связывают с диверсией Фото: REUTERS

Падение давления газа в газопроводе "Северный поток – 2" и обеих нитках "Северного потока", предположительно, связано с диверсией. Об этом сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на свои источники.

"Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией", - отметил собеседник издания.

По оценке экспертов, для осуществления подобного плана требуется применение сил специального назначения. Это могут быть как водолазы, так и подводная лодка, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Морское управление Дании сообщило, что утечки газа зафиксированы в датской исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, что соответствует расположению газопровода "Северный поток".

Напомним, в понедельник, 26 сентября 2022 года, появилась информация о том, что резко упало давление газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток", а также на газопроводе "Северный поток – 2". Данные подтвердили операторы этих объектов.