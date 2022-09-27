Медведев: Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. Соответствующее заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале во вторник, 27 сентября 2022 года.

При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.

В частности, документ позволяет применить оружие массового поражения в ситуациях, когда подобное вооружение использовано против страны либо если возникает угроза существования самого государства, добавил заместитель председателя Совета безопасности России.

"Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений, - перечислил Медведев. - Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства".

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет защищать свою территорию любым оружием, включая ядерное. Политик уточнил, что это касается и регионов, которые присоединятся к стране по итогам референдумов.

Зампред Совбеза РФ добавил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна достигнуть любых целей как в Европе, так и в Соединенных Штатах.