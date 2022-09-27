Касым-Жомарт Токаев. Фото: Пресс-служба президента Казахстана/ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении провести переговоры с Москвой по вопросу увеличения числа россиян, пребывающих в республику. Об этом он заявил журналистам во вторник, 27 сентября 2022 гожа.

По его словам, гражданам России, уехавшим в соседнее государство, окажут помощь, но без всяких преференций.

"Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", - подчеркнул Токаев.

Как ранее писал сайт KP.RU, количество россиян, въезжающих в Казахстан, увеличилось. Об этом сообщила Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана в пятницу, 23 сентября 2022 года. По данным ведомства, на четырех пунктах пропуска из 30 наблюдаются очереди.

Напомним, что россиянам для въезда в Казахстан виза не требуется. Гражданам РФ без оформления вида на жительство можно находиться на территории этого государства до трех месяцев.