Московская область, Подольск. Эвакуированные жители Донбасса в пункте временного размещения на базе детско-юношеского оздоровительного центра (ДЮОЦ) `Мечта` Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия приняла более 4,4 млн беженцев из Украины и Донбасса с 24 февраля 2022 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"С февраля в Россию прибыло более 4,4 млн беженцев, включая 674 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

Также уточняется, что из общего числа беженцев примерно 2,2 млн прибыли из Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным источника, 38 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные беженцы направились к родственникам или нашли иные места пребывания.

Ранее сайт KP.RU писал, что более 11 млрд рублей российские власти направили на помощь беженцам. Каждый прибывающий получает единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. С 24 февраля 2022 года уже выплачено порядка 9 млрд рублей.