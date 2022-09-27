Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 сентября 2022 8:11

В Россию прибыло более 4,4 млн беженцев с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года

Из ДНР и ЛНР прибыло более 2 млн граждан
Владимир РОМАНЕНКО
Московская область, Подольск. Эвакуированные жители Донбасса в пункте временного размещения на базе детско-юношеского оздоровительного центра (ДЮОЦ) `Мечта`

Московская область, Подольск. Эвакуированные жители Донбасса в пункте временного размещения на базе детско-юношеского оздоровительного центра (ДЮОЦ) `Мечта`

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия приняла более 4,4 млн беженцев из Украины и Донбасса с 24 февраля 2022 года. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"С февраля в Россию прибыло более 4,4 млн беженцев, включая 674 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

Также уточняется, что из общего числа беженцев примерно 2,2 млн прибыли из Донецкой и Луганской Народных Республик.

По данным источника, 38 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные беженцы направились к родственникам или нашли иные места пребывания.

Ранее сайт KP.RU писал, что более 11 млрд рублей российские власти направили на помощь беженцам. Каждый прибывающий получает единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. С 24 февраля 2022 года уже выплачено порядка 9 млрд рублей.