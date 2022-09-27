Происхождение COVID-19 по сей день остается загадкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус скорее всего возник в естественной среде и нет никаких оснований считать его искусственно созданным. Соответствующее мнение выразил в беседе с журналистами заведующий лабораторией биотехнологии научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.

"Я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - уточнил Альховский.

По словам ученого, даже если предположить, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории, это не отменяет того факта, что он возник в природном резервуаре.

Наиболее загадочным является момент, когда вирус перешел в человеческую популяцию. По оценке сотрудника центра Гамалеи, этот вопрос, вероятно, так и останется без ответа.

Как ранее писал сайт KP.RU, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает поиск источника происхождения новой коронавирусной инфекции. Для этого создана постоянная Научно-консультативная группа по вопросу о происхождении новых патогенов (SAGO), которая занимается как SARS-CoV-2, так и будущими новыми патогенами.

Напомним, комиссия ученых по коронавирусу журнала Lancet опубликовала доклад, в котором отразила результаты двухлетней работы. В нем в частности говорится, что SARS-CoV-2 может иметь лабораторное происхождение.