Nord Stream AG: Разрушения на газопроводах "Северного потока" носят беспрецедентный характер

Оператор "Северного потока" затрудняется назвать сроки восстановления газопровода после повреждений Фото: REUTERS

Разрушения на двух нитках "Северного потока" и одной – "Северного потока – 2" носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, выступающей оператором газопроводов, во вторник, 27 сентября 2022 года.

"Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - уточнили в компании.

Nord Stream AG также уточнила, что повреждение всех трех ниток случились в один день.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты пришли к выводу, что падение давления газа в газопроводе "Северный поток – 2" и обеих нитках "Северного потока", предположительно, связано с диверсией.

Напомним, падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока-1" вечером в понедельник, 26 сентября. Соответствующую информацию озвучил оператор газопровода Nord Stream AG.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток-2". За ночь оно упало с 300 до 7 бар.