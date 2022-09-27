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Экономика27 сентября 2022 8:45

Nord Stream AG: Разрушения на газопроводах "Северного потока" носят беспрецедентный характер

Сроки восстановления сейчас оценить невозможно
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Оператор "Северного потока" затрудняется назвать сроки восстановления газопровода после повреждений

Оператор "Северного потока" затрудняется назвать сроки восстановления газопровода после повреждений

Фото: REUTERS

Разрушения на двух нитках "Северного потока" и одной – "Северного потока – 2" носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, выступающей оператором газопроводов, во вторник, 27 сентября 2022 года.

"Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - уточнили в компании.

Nord Stream AG также уточнила, что повреждение всех трех ниток случились в один день.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты пришли к выводу, что падение давления газа в газопроводе "Северный поток – 2" и обеих нитках "Северного потока", предположительно, связано с диверсией.

Напомним, падение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока-1" вечером в понедельник, 26 сентября. Соответствующую информацию озвучил оператор газопровода Nord Stream AG.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток-2". За ночь оно упало с 300 до 7 бар.