В Донбасс отправились батальон «Юг-Ахмат» и добровольцы из Чечни

Кадыров сообщил об отправлении батальона «Юг-Ахмат» и добровольцев из Чечни в Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Личный состав батальона «Юг-Ахмат» и добровольцы отправились из Чечни в зону проведения военной спецоперации в Донбассе, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный вылетела вторая часть личного состава батальона «Юг-Ахмат», а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа. Днем раньше наземным путем в Донбасс отправилась первая группа сотрудников батальона «Юг-Ахмат», – написал он в своем Telegram.

По словам политика, настрой у бойцов «запредельный. Как отметил Кадыров, они настроены «зачистить землю Донбасса от украинских бандитов» ради справедливости. Все отправившиеся в Донбасс являются опытными воинами и имеют огромный опыт штурмовых действий, подчеркнул глава Чечни.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров назвал трусами и предателями уклонистов от мобилизации.