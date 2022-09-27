МИД Болгарии призвал сограждан воздержать от поездок в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам Болгарии следует воздержаться от поездок в Россию, считают в Министерстве иностранных дел балканской республики.

«МИД Болгарии призывает воздерживаться от поездок в Российскую Федерацию из-за обострившейся обстановки. Болгарским гражданам в России рекомендуется рассмотреть возможность срочного выезда из страны имеющимися на данный момент транспортными средствами», – передает сообщение ведомства Болгарское национальное радио.

Решившим остаться в России болгарам рекомендуется быть бдительными, избегать месте массового скопления людей и внимательно следить за развитием событий. В случае необходимости они могут обратиться в посольство Болгарии в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Как писал сайт KP.RU, ранее посольство Болгарии в Москве опровергло прекращение выдачи туристических виз россиянам. В диппредставительстве уточнили, что сроки оказания услуг по оформлению виз увеличились.