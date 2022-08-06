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Политика6 августа 2022 15:44

Посольство Болгарии опровергло прекращение выдачу туристических виз россиянам

Сроки оформления виз увеличились по техническим причинам
Мария ПАВЛОВА
Болгария не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам.

Болгария не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария не прекращала выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщили в субботу 6 августа в посольстве в Болгарии в Москве, комментируя информацию о якобы приостановлении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась», - цитирует сообщение представителя посольства ТАСС.

В посольстве уточнили, что сроки оказания услуг по оформлению визы увеличились, сославшись на технические причины.

«В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», - сказали в болгарском посольстве.

Напомним, Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Кроме того, граждане России и Белоруссии с выданным другим членом ЕС краткосрочным шенгеном теряют право на трудоустройство.

Также США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц. Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам. Исключение предлагают сделать для тех, кто едет в Финляндию на лечение, владеет там недвижимостью или имеет близких родственников.