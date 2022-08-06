Посольство Болгарии опровергло прекращение выдачу туристических виз россиянам

Болгария не приостанавливала выдачу туристических виз россиянам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария не прекращала выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщили в субботу 6 августа в посольстве в Болгарии в Москве, комментируя информацию о якобы приостановлении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации.

«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась», - цитирует сообщение представителя посольства ТАСС.

В посольстве уточнили, что сроки оказания услуг по оформлению визы увеличились, сославшись на технические причины.

«В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», - сказали в болгарском посольстве.

Напомним, Эстония прекратила выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения. Кроме того, граждане России и Белоруссии с выданным другим членом ЕС краткосрочным шенгеном теряют право на трудоустройство.

Также США ввели визовые санкции в отношении 893 российских официальных лиц. Также введены санкции в отношении 31 должностного лица из других стран за поддержку воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что ведущие партии Финляндии предложили прекратить выдачу виз россиянам. Исключение предлагают сделать для тех, кто едет в Финляндию на лечение, владеет там недвижимостью или имеет близких родственников.