Песков заявил о готовности России вести переговоры с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия готова продолжит переговоры с Украиной об урегулировании конфликта, об этом президент РФ Владимир Путин говорил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. В целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции», – сказал пресс-секретарь российского лидера журналистам.

На переговорах президентов России и Турции, сообщил Песков, Путин подчеркнул, что от переговоров ушла украинская сторона, и поэтому специальная военная операция продолжается.

Как писалш сайт KP.RU, ранее глава российского государства заявил, что для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне в первую очередь необходимо, чтобы президент Владимир Зеленский сам был готов к этой встрече.