Песков оценил заявление Медведева о возможности применения Россией ядерного оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, заявляя о возможности применения Москвой ядерного оружия, напомнил, что такая возможность предусмотрена доктриной, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там же была отсылка к нашим доктринальным документам. Поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующие положения ядерной доктрины», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо.

При этом политик уточнил, что все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться. Документ позволяет применить оружие массового поражения в ситуациях, когда подобное вооружение использовано против страны либо если возникает угроза существования самого государства, отметил он.