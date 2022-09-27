Российские войска уничтожили более 150 военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ, уничтожив более 150 человек, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожено более 150 украинских военнослужащих», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, в Запорожье Воздушно-космические войска России уничтожили до 100 боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» Национальной гвардии Украины и более 50 иностранных наемников, а в Николаеве – до 50 военных 59-й мотопехотной бригады ВСУ, добавил представитель Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинские войска потеряли более 110 человек на Николаевско-Криворожском направлении.