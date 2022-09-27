Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России невозможна

Москва. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в редакции "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По решению Конституционного суда РФ смертную казнь в Россию вводить не будут, потому что действующая Конституция запрещает подобные законодательные изменения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом (РФ). При действующей конституции смертная казнь невозможна", - сказал Клишас.

Сегодня, 27 сентября, в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин поднял вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России.

В ответ на инициативу Затулина спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение, которое пошло на рассмотрение вышеупомянутые органы. На данный момент подобные конституционные изменения оказались невозможны.

В конце марта 2022 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказывался по поводу отмены моратория на смертную казнь. Он заявлял, что подобная инициатива станет побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда. И если раньше Россию ограничивали европейские конвенции, то сейчас подобные решения страна может принимать самостоятельно. Медведев говорил, что если в РФ будет порядок и спокойствие, то и мораторий на смертную казнь останется.