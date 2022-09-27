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27 сентября 2022 11:53

Депутат Госдумы Хинштейн пояснил, что Конституция РФ не позволяет лишать уехавших россиян гражданства

Справедливо было бы уехавших россиян вернуть в страну и отправить на боевые позиции, считает парламентарий
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Госдумы Хинштейн пояснил, что Конституция РФ не позволяет лишать уехавших россиян гражданства Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Госдумы Хинштейн пояснил, что Конституция РФ не позволяет лишать уехавших россиян гражданства Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Уехавшие из России граждане страны не могут быть лишены гражданства согласно конституции, заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, отвечая на вопрос о возможности применить в их отношении «поражение в гражданских правах».

«Конституция не позволяет нам лишать этих людей гражданства. Тот, кто получил российское гражданство по рождению, не может быть его лишен ни при каких обстоятельствах. Это может касаться только тех, кто его приобрел», – сказал он в интервью спецкору KP.RU Дмитрию Стешину.

По мнению парламентария, справедливо было бы уехавших россиян вернуть в страну и отправить на боевые позиции. В то же время, считает Хинштейн, такие люди вряд ли будут участвовать в боевых действиях и попытаются сдаться или перейти на сторону противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными по уехавшим из РФ гражданам после начала проведения в стране частичной мобилизации.