В ДНР 21 горняк застрял в обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахте

21 человек застрял в шахте в ДНР из-за обесточивания в результате удара ВСУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа горняков застряла под землей из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в одной из шахт в ДНР. Об этом сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной республики.

Сообщается, что речь идет о шахте имени Засядько. Под землей находится 21 человек, они застряли из-за того, что шахта была обесточена.

«В 15.41 в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 21 человек», - сообщили в министерстве, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет, ведутся работы по эвакуации горняков.

Ранее сообщалось, что украинские войска за время референдума 17 раз обстреляли территорию ЛНР. В том числе, обстрелы велись из РСЗО HIMARS.

Также сообщалось, что в последний день референдума в Донецке Украина обстреляла улицу Демократическую.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.