Польша призвала своих граждан покинуть территорию России

Польша призвала своих граждан покинуть Россию из-за якобы обострившейся обстановки в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории Российской Федерации, рекомендует покинуть ее, используя любым доступным транспортом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном польским дипломатическим ведомством во вторник 27 сентября в Twitter.

В МИД мотивировали эти рекомендации якобы осложнившейся обстановкой на территории Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломатический контингент в польских консульствах на территории России ограничен и не сможет оказать помощь всем, кому она потребуется в случае возникновения опасности и необходимости немедленного выезда из РФ.

Ранее с таким же заявлением обратился к гражданам Болгарии МИД этой страны, порекомендовав своим гражданам, которые решили остаться на территории России, проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Тем временем Финляндия может построить забор на границе с Россией. Это предложение выдвинул начальник пограничной службы страны Паси Костамовааара для того, чтобы предотвратить нелегальную иммиграцию. Забор может быть возведен на юго-востоке границы, как раз где страна граничит с Ленинградской областью в районе Карельского перешейка.