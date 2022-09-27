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Политика27 сентября 2022 20:04

Польша призвала своих граждан покинуть территорию России

Министерства иностранных дел заявляют о якобы усложнившейся обстановке в РФ
Мария ПАВЛОВА
Польша призвала своих граждан покинуть Россию из-за якобы обострившейся обстановки в стране.

Польша призвала своих граждан покинуть Россию из-за якобы обострившейся обстановки в стране.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша призывает своих граждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории Российской Федерации, рекомендует покинуть ее, используя любым доступным транспортом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном польским дипломатическим ведомством во вторник 27 сентября в Twitter.

В МИД мотивировали эти рекомендации якобы осложнившейся обстановкой на территории Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что дипломатический контингент в польских консульствах на территории России ограничен и не сможет оказать помощь всем, кому она потребуется в случае возникновения опасности и необходимости немедленного выезда из РФ.

Ранее с таким же заявлением обратился к гражданам Болгарии МИД этой страны, порекомендовав своим гражданам, которые решили остаться на территории России, проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Тем временем Финляндия может построить забор на границе с Россией. Это предложение выдвинул начальник пограничной службы страны Паси Костамовааара для того, чтобы предотвратить нелегальную иммиграцию. Забор может быть возведен на юго-востоке границы, как раз где страна граничит с Ленинградской областью в районе Карельского перешейка.