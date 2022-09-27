Зеленский исключил переговоры с Путиным после признания Россией результатов референдумов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему "с Путиным больше не о чем разговаривать".

В ходе видеообращения Зеленский также призвал Совбез всемирной организации обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.

Кроме того, Зеленский призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.

Как писал сайт KP.RU, 23 сентября референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Голосование будет проходило в течение пяти дней – до 27 сентября. Участки закрылись в 16:00 по мск времени. Теперь началась едва ли не наиболее ответственная часть - подсчет голосов. Самую свежую информацию о подведении итогов референдума можно узнать из прямой онлайн-трансляции на сайте KP.RU.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.