Небензя: Донбасс, Херсонщина и Запорожье выполнили рекомендацию Зеленского "убраться из Украины в Россию" Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сегодня выполняют циничную рекомендацию Владимира Зеленского "убраться из Украины в Россию".

"Владимир Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей стоит "убраться из Украины в Россию". Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки", - сказал он заседании Совбеза всемирной организации.

По его словам, власти Украины открыто объявили русских и русскоязычных граждан этих регионов "нелюдями", "особями".

Накануне стали известны результаты голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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