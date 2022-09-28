Более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали сотрудники IT и телеком-компаний

Более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали сотрудники IT и телеком-компаний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники IT и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации, заявили в Минцифры России. Число заявлений подсчитано с момента создания специального сервиса на «Госуслугах».

«Специалисты IT и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. В список вышли «Журналистика», «Дизайн», «Торговое дело» и другие.

Ранее Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. Среди них работники российских операторов связи, работники организаций, связанных с национальной платежной системой и инфраструктурой финансового рынка и другие.

Также сообщалось, что частичная мобилизация в России не коснется студентов.