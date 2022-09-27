Минцифры опубликовало список из 195 специальностей, которым положена отсрочка от частичной мобилизации Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников.

Кроме IT-структуры туда также вошли такие направления, как журналистика, дизайн, торговое дело, звукорежиссура, социология, психология, лингвистика.

Также в список вошли информационная и компьютерная безопасность, обеспечение законности и правопорядка, самолето- и вертолетостроение, радиотехника, реклама и связи с общественностью, машиностроение, ядерные реакторы и материалы и прочие.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.

Как ранее писал сайт KP.RU, частичная мобилизация в России не коснется студентов государственных вузов, обучающихся по очной либо очно-заочной формах обучения.