Полиция Британии арестовала украинскую беженку Каркадым после попытки ворваться в дом бывшего бойфренда Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полиция Великобритании арестовала беженку с Украины Софию Каркадым после попытки ворваться в дом её бывшего молодого человека Энтони Гарнетта, который ушёл от жены ради украинки, пишет издание The Daily Mail.

По данным издания, беженку задержали после того, как она трижды пыталась ворваться в дом британца, чтобы с ним поговорить. По словам Каркадым, она «никогда не причиняла вреда Энтони».

Ранее 30-летний Энтони Гарнетт из Британии рассказал об истории отношений с украинской беженкой, ради которой он бросил свою жену. Мужчина признался, что причиной их внезапного расставания стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.

Как писал сайт KP.RU, история 30-летнего Тони Гарнетта, который бросил жену и детей ради украинской беженки Софии Каркадым прогремела на весь мир. Мужчина даже попытался заработать на этом реалити-шоу. Однако счастье продлилось недолго. Британская пресса сообщила, что принц Тони – банкрот. Гарнетт даже заявлял, что хочет отправиться на Украину, "чтобы помогать людям на передовой". Впрочем, он не собирается брать в руки оружие, а планирует собрать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными, и лично распределять средства.