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Экономика28 сентября 2022 4:27

Глава МИД Швеции заявил, что утечка газа на газопроводах "Северного потока" вызвана взрывами

Дипломат не исключает возможности диверсии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анн Линде

Анн Линде

Фото: REUTERS

Причиной утечки газа на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" стали взрывы. Соответствующие выводы озвучила журналистам глава министерства иностранных дел (МИД) Швеции Анн Линде.

По ее словам, инцидент произошел в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции, поэтому произошедшее будет тщательно расследовано.

Линде не исключила, что взрывы произошли из-за диверсии. Эта версия будет проверена.

Как ранее писал сайт KP.RU, разрушения на двух нитках "Северного потока" и одной – "Северного потока – 2" носят беспрецедентный характер. Об этом сообщили журналистам в компании Nord Stream AG, выступающей оператором газопроводов.

Напомним, в понедельник, 26 сентября 2022 года, появилась информация о том, что резко упало давление газа в обеих нитках трубопровода "Северный поток", а также на газопроводе "Северный поток – 2". Данные подтвердили операторы этих объектов.