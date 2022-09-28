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Экономика28 сентября 2022 5:59

ЕК предложит новые санкции, включая потолок цен на российскую нефть

Politico: ЕК выдвинет предложения по новым антироссийским санкциям 28 сентября 2022
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЕК выдвинет предложения по новым антироссийским санкциям 28 сентября 2022

ЕК выдвинет предложения по новым антироссийским санкциям 28 сентября 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия в среду, 28 сентября, проведет брифинг для представителей стран Европейского союза, на котором озвучит предложения по новому пакету антироссийских санкций, который будет включать в том числе и потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении газеты Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

По данным издания, брифинг должен начаться в 14:30 (15:30 мск). При этом Европейский союз планирует смягчить ряд антироссийских санкционных ограничений, сняв запрет на перевозку российских удобрений, а также цемента и «иной продукции».

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее МИД Венгрии ни раз заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкционных ограничений, отметив, что эти санкции только обострят энергетический кризис в Европе.