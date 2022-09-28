ЕК выдвинет предложения по новым антироссийским санкциям 28 сентября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия в среду, 28 сентября, проведет брифинг для представителей стран Европейского союза, на котором озвучит предложения по новому пакету антироссийских санкций, который будет включать в том числе и потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении газеты Politico со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.

По данным издания, брифинг должен начаться в 14:30 (15:30 мск). При этом Европейский союз планирует смягчить ряд антироссийских санкционных ограничений, сняв запрет на перевозку российских удобрений, а также цемента и «иной продукции».

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее МИД Венгрии ни раз заявил, что Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкционных ограничений, отметив, что эти санкции только обострят энергетический кризис в Европе.