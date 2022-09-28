Боррель отреагировал на сообщения о повреждениях «Северных потоков» Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 сентября, заявил, что вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что инциденты с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» была результатом умышленных действий.

«Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности о том, что произошло и почему», - сказано в опубликованном на сайте Совета Евросоюза сообщении дипломата.

Напомним, в минувший вторник, 27 сентября, оператор Nord Stream AG сообщил о разрушениях, которые произошли на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате инцидента, который назвали беспрецедентными, снизилось давление. Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала провести расследование, назвав произошедшее диверсией.