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Здоровье28 сентября 2022 7:13

Пульмонолог посоветовал почаще проветривать помещения, чтобы не заразиться ОРВИ

Такая мера может стать хорошей защитой от сезонных недугов
Елена АКИМОВА
Пульмонолог посоветовал почаще проветривать помещения, чтобы не заразиться ОРВИ

Пульмонолог посоветовал почаще проветривать помещения, чтобы не заразиться ОРВИ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень – традиционный сезон простуд. Чтоб оградить организм от ОРВИ или COVID-19, нужно не только следить за иммунитетом, но и состоянием жилища. Врач-пульмонолог Олег Абакумов отметил, что лучшей профилактикой болезни является сквозное проветривание, поэтому лучше открыть не только окно, но и дверь с противоположной стороны.

При таком варианте воздух в помещении будет обновляться и мелкие болезнетворные частички, витающие в воздухе, выветриваться.

- Возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования, — рассказал эксперт NEWS.ru.

Таким образом проветривание становится ключевым способом защититься от сезонных недугов.

Если же зарыть все окна и «отрубить вентиляцию» в офисе, то риски заражения возрастают пропорционально.

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала главный продукт осени, который должен быть на каждом столе. Эксперт советует не забывать в это время года про квашенную капусту. Она богата витамином С и очень важна для нормализации работы микрофлоры кишечника.