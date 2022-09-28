Пульмонолог посоветовал почаще проветривать помещения, чтобы не заразиться ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осень – традиционный сезон простуд. Чтоб оградить организм от ОРВИ или COVID-19, нужно не только следить за иммунитетом, но и состоянием жилища. Врач-пульмонолог Олег Абакумов отметил, что лучшей профилактикой болезни является сквозное проветривание, поэтому лучше открыть не только окно, но и дверь с противоположной стороны.

При таком варианте воздух в помещении будет обновляться и мелкие болезнетворные частички, витающие в воздухе, выветриваться.

- Возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования, — рассказал эксперт NEWS.ru.

Таким образом проветривание становится ключевым способом защититься от сезонных недугов.

Если же зарыть все окна и «отрубить вентиляцию» в офисе, то риски заражения возрастают пропорционально.

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала главный продукт осени, который должен быть на каждом столе. Эксперт советует не забывать в это время года про квашенную капусту. Она богата витамином С и очень важна для нормализации работы микрофлоры кишечника.