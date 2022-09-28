Китайский аналитик предположил, кто стоит за повреждениями «Северных потоков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главного редактора журнала Global агентства Xinhua Лю Хун считает, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» являются диверсиями, за которыми могли стоять некоторые страны.

По мнению аналитика, «с определенной вероятностью» можно говорить о том, что в произошедшем нельзя обвинить ФРГ, которая больше всех заинтересована в поставках газа из России, а также Данию, несмотря на то, что утечка произошла рядом с ней.

Лю Хун напоминает на «весьма содержательных» комментариев, среди которых «Спасибо, США» бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. По мнению аналитика, Варшава является самой «антироссийской» представительницей Европы. Кроме того, он указал на то, что еще в феврале 2022 года президент США Джо Байдена угрожал «положить конец» газопроводам.

Напомним, в минувший вторник, 27 сентября, оператор Nord Stream AG объявил о разрушениях на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В результате инцидента, который был назван беспрецедентным, снизилось давление.

Как писал сайт KP.RU, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала провести расследование, назвав данный инцидент диверсией. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что имеющаяся данные указывает на то, что произошедшие было результатом умышленных действий.