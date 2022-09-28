Меркель призвала Запад серьезно относиться к словам Путина

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу следует серьезно воспринимать слова президента России Владимира Путина и ни в коем случае не относиться к ним как к возможному блефу. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на открытии "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля". Ее слова приводит издание Suddeutsche Zeitung.

Политик подчеркнула, что подобный подход не только является признаком политической мудрости, но и оставляет "пространство для маневра".

"Не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для маневра или, что не менее важно, даже разработать новый", - аргументировала Меркель.

Как писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают слова Владимира Путина о ядерном оружии, однако не видят необходимости приводить в действие собственные силы стратегического сдерживания.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель впервые публично прокомментировала российскую спецоперацию на Украине. В частности, она заявила, что "солидарна с Украиной" и "поддерживает ее право на самооборону".