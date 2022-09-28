Россия постепенно перенаправляет поставки нефти с Запада на Восток Фото: REUTERS

Свыше 60% российской экспортной нефти находится под санкциями или их угрозой. Об этом заявил главный директор по энергетическому направлению фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов в ходе форума "Нефть и газ Сахалина" в среду, 28 сентября 2022 года.

"С учетом санкционного давления на российский топливно-энергетический комплекс мы видим, что более 60% российской экспортной нефти и до 70% экспорта российских нефтепродуктов, находятся либо под санкциями, либо под угрозой санкций", - уточнил Громов.

По его словам, высвободившиеся объемы перенаправляют с Запада на Восток, но это длительный процесс, требующий вложений в развитие соответствующей инфраструктуры.

Главными импортерами российского "черного золота" на Востоке являются Китай и Индия, констатировал эксперт. Если в случае с Пекином партнерство уже достаточно развито, о чем свидетельствует закупка 15,5% импортируемой нефти из РФ, то с Нью-Дели все только в начальной стадии.

Так, до 2022 года только 2% закупаемой Индией нефти приходилось на российскую. В этом году показатели выросли кратно. По оценке Громова, в дальнейшем они увеличатся примерно до 20%.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

По его мнению, установление лимита цен на топливо является полным абсурдом, а попытки изменить рыночные механизмы нефтяной отрасли дестабилизируют ее и представляют угрозу нефтяному рынку, а это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира. Как отметил вице-премьер, первыми заплатят за это европейские и американские потребители.