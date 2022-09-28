Песков заявил, что Зеленский уже давно решил отказаться от переговоров с Россией

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно решил отказаться от переговоров с Россией. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 28 сентября 2022 года.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал одно из недавних заявлений главы Незалежной о том, что на фоне референдумов Киев не будет вести мирные переговоры с Москвой.

"Он давно уже сказал, что ему не о чем разговаривать, он давно уже принял решение отказаться от какой-либо идеи переговоров", - уточнил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский на заседании ООН заявил, что если Россия признает результаты референдумов, то ему "с Путиным больше не о чем разговаривать".

В ходе видеообращения глава Украины также призвал Совбез всемирной организации обеспечить Киеву коллективные гарантии безопасности.