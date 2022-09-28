Эстония призвала ЕС наложить санкции на патриарха Кирилла за высказывания о “Духовной мобилизации”

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После призывов к “духовной мобилизации” со стороны патриарха Московский и всея Руси Кирилла в проповеди власти Эстонии инициировали включение главы Русской православной церкви (РПЦ) в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом в среду сообщила газета Postimees. Республика также призывает к "наложению санкций на всю деятельность Русской православной церкви".

"Принимая во внимание заявления патриарха, <...> Эстония предлагает включить его в санкционный список ЕС", - заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

27 сентября 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал всех прихожан и верующих к "духовной мобилизации". По его словам, это поспособствует наступлению мира между Россией и Украиной.

Напомним, 8 сентября, сейм (парламент) Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата. Иерархи ЛПЦ регулярно вступали в конфронтацию с представителями РПЦ, в том числе на почве проведения специальной военной операции, которую не поддерживает церковь Латвии. Отныне ЛПЦ будет носить статус автокефальной и не будет подчиняться РПЦ.