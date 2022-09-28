Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире28 сентября 2022 10:34

Эстония призвала ЕС наложить санкции на патриарха Кирилла за высказывания о “Духовной мобилизации”

Призывы Эстонии наложить санкции затрагивают также всю деятельность РПЦ, уточняют в МИД республики
Владимир РОМАНЕНКО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После призывов к “духовной мобилизации” со стороны патриарха Московский и всея Руси Кирилла в проповеди власти Эстонии инициировали включение главы Русской православной церкви (РПЦ) в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом в среду сообщила газета Postimees. Республика также призывает к "наложению санкций на всю деятельность Русской православной церкви".

"Принимая во внимание заявления патриарха, <...> Эстония предлагает включить его в санкционный список ЕС", - заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу.

27 сентября 2022 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал всех прихожан и верующих к "духовной мобилизации". По его словам, это поспособствует наступлению мира между Россией и Украиной.

Напомним, 8 сентября, сейм (парламент) Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата. Иерархи ЛПЦ регулярно вступали в конфронтацию с представителями РПЦ, в том числе на почве проведения специальной военной операции, которую не поддерживает церковь Латвии. Отныне ЛПЦ будет носить статус автокефальной и не будет подчиняться РПЦ.