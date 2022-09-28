Посольство США призвало сограждан немедленно покинуть Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане Соединенных Штатов должны немедленно покинуть Россию, заявили в посольстве США в Москве. Призыв связан в том числе с риском призыва лиц с двойным гражданством в армию в рамках частичной мобилизации, объяснили в дипломатическом представительстве.

«Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу. Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», – сказано на сайте посольства.

Как заявили в диппредставительстве, варианты вылета из РФ коммерческими авиарейсами сейчас ограничены. В тоже время, отметили в посольстве, по-прежнему доступны сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе. Американцам следует как можно быстрее принять самостоятельные меры, поскольку посольство США имеет «серьезные ограничения возможностей по оказанию помощи», подчеркивается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, накануне воздержаться от поездок в Россию призвал МИД Болгарии.