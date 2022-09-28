Андрей Клишас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации готов рассмотреть включение в состав России новых регионов 4 октября 2022 года, если к этому моменту Государственная дума примет соответствующие законы. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Если Госдума рассмотрит соответствующие законы, то Совфед может включить в повестку заседания 4 октября и рассмотреть", - уточнил Сенатор.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что пленарные заседания Госдумы состоятся 3 и 4 октября 2022 года. По его словам, корректировки в расписание внесены по понятным причинам.

Напомним, по итогам референдумов воссоединение с Российской Федерацией 99,23% избирателей в ДНР, 98,42% - в ЛНР, 93,11% - в Запорожской области, 87,05% - в Херсонской.