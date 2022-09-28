Роскомнадзор потребовал от Аpple объяснить удаление российских приложений из Аpp Store Фото: Анастасия ОСИПОВА

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Apple объяснить причины удаления российских приложений из онлайн-магазина App Store.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Apple Inc. разъяснить причины удаления из App Store приложений компании VK. Также Роскомнадзор потребовал у Apple разъяснить причины удаления площадкой App Store ряда популярных приложений российских компаний, таких как: «Домклик», «Юла», «2ГИС», «Сбербанк», «Альфа-банк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк», «Открытие», «Новикомбанк», «Аэрофлот» и Utair», – сказана на сайте ведомства.

Как отметили в Роскомнадзоре, из-за удаления приложения VK миллионы российских пользователей потеряли возможность пользоваться социальной сетью «ВКонтакте» и такими сервисами как VK Музыка, VK Клипы и Mail.ru.

В ведомстве заявили, что «ВКонтакте» является популярнейшей социальной сетью в России и входит в перечень социально значимых информационных ресурсов. Ограничения со стороны Apple нарушают права россиян на свободный доступ к информации и общению и являются недопустимыми, говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, приложение социальной сети «ВКонтакте» 26 сентября пропало из магазина App Store. В Google Play приложение по-прежнему доступно для пользователей.