Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Херсонскую область. На этот раз они нанесли ракетный удар по гостинице «Колос», сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

"Несколько минут назад прилетела ракета. Здесь находились исключительно мирные люди. Очередной привет от украинской власти", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Херсонской области.

По слвоам Ильмиева, в результате ракетного удара пострадали несколько человек. Им оказывается медицинская помощь.

В экстренных службах в свою очередь сообщили журналистам, что удар был нанесен по гостинице в городе Алешки рядом с Херсоном.

Как писал сайт KP.RU, несколько дней назад ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона, погибли несколько человек.