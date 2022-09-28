Собянин заявил, что военкоматы Москвы отозвали ошибочно выписанные повестки Фото: Иван МАКЕЕВ

Ошибочно выписанные военкоматами Москвы повестки были отозваны. Такое заявление в среду, 28 сентября, сделал мэр столицы Сергей Собянин, слова которого приводятся на сайте градоначальника.

Собянин сообщил о дополнительной проверке мобилизационных повесток, которые разослали жителям Москвы, отметив, что для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по данным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», - заявил московский мэр.

Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко сообщил, что в регионе вернули домой 400 человек, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации неделю назад, 21 сентября. В Министерстве обороны РФ тогда уточнили категории граждан, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В списке сказано о сотрудниках IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.