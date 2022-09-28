Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России открыло круглосуточную горячую линию для родственников граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Она открыта в Национальном центре управления обороной ведомства.

«По телефонам горячей линии можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

На горячую линию можно обратиться по телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.