США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму на 1,1 миллиарда долларов, сообщило Министерство обороны США.

В новый пакет войдут 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee. Также Украина получит 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, сказано в распространенном сообщении Пентагона.

С учетом этих поставок военная помощь Вашингтона Киеву с начала российской спецоперации достигнет 16,2 миллиарда долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов. Глава Белого дома также объявил о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, в том числе питьевой воды, предметов первой необходимости и медицинского обслуживания и продуктов питания.