Евросоюз намерен ввести санкции против Дугина, Расторгуева и Лушникова Фото: Евгения ГУСЕВА

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, пишет Politico со ссылкой на предложения Еврокомиссии по новому пакету ограничений.

Так, Европейский союз намерен ввести их против почти 30 физлиц и восьми компаний. В том числе речь идет о философе Александре Дугине, певце и лидере группы "Любэ" Николае Расторгуеве и главе концерна "Калашников" Алане Лушникове.

Эти имена внесены в проект нового пакета санкций, который еще предстоит одобрить каждому из 27 членов Евросоюза, отмечает издание.

Ранее Николай Расторгуев попал в «черный список» Латвии. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс огласил список из 25 российских деятелей культуры, которым запрещен въезд в государство. Эти новости явно не обидели и не задели артиста. Расторгуев тремя словами отреагировал на решение Латвии запретить ему взъезд в страну.

До этого, в апреле 2022 года, Европейский союз также заморозил активы ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка», банка «Открытие», а также 14 транспортных и промышленных компаний. Под действие ограничительных мер попал концерн «Калашников».

Как рассказывал сайт KP.RU, Стокгольм настаивает на принятии восьмого пакета санкционных ограничений в отношении России, и надеется, что в него войдут меры, связанные с газом. Такое заявление сделала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.