Госдеп США назвал результаты референдумов "сфабрикованными" Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России как "полностью сфабрикованные".

"Результаты (референдумов) полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины," - заявил он на брифинге для журналистов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Прайса, США продолжат считать эти территории частью Украины, "никогда не признают" результаты референдумов.

Накануне стали известны результаты голосования на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися.

На избирательных участках проведение голосование контролировали десять наблюдателей. Среди них были эксперты из Бразилии, Египта, ЮАР, Того, Германии, Беларуси и Боснии и Герцоговины. Во время их работы на местах проведения референдума никаких нарушений обнаружено не было. Все прошло без фальсификаций и провокаций.

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей делают свой выбор сердцем, ставя свое спокойствие и светлое будущее во главу. Такое мнение выразил греческий политолог, советник мэра муниципалитета Алмопии по вопросам международного сотрудничества Константинос Андранику, наблюдающий за ходом референдумов на освобожденных территориях