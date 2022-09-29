Эрдоган заявил, что высоко оценивает планируемые 29 сентября переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что высоко оценивает планируемые 29 сентября 2022 года переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я высоко оцениваю, дай Бог, завтрашние переговоры. Мы намерен обсудить украинский кризис, наши дипломатические усилия", - сказал президент Турции.

Турецкий лидер намерен обширно обсудить дипломатические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса.

Напомним, Эрдоган заявил, что Турция намерена приложить все возможные усилия для организации встречи президентов России и Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявлял о том, что допускает возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отмечает, что в настоящее время для нее "просто нет какой-либо повестки".

По словам официального представителя Кремля, подобные встречи глав государств на высшем уровне готовятся на протяжении длительного времени и проводятся уже в случае наличия "финализированного варианта договора". Сейчас же о подобном вести речь не приходится, так как Киев ранее окончательно вышел из мирных переговоров с Москвой под давлением Запада, уточнил Песков.