Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина с Зеленским

Эрдоган назвал целью Турции организацию встречи Путина и Зеленского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция намерена приложить все возможные усилия для организации встречи президентов России и Украины. Об этом заявил в понедельник 22 августа президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис», - сказал Эрдоган во время выступления по итогам заседания турецкого кабинета министров.

Напомним, встреча Эрдогана и Зеленского состоялась во Львове 18 августа.

«Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС… Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия», - рассказал Владимир Зеленский после встречи с турецким лидером.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о готовности Зеленского к переговорам.