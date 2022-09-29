Guardian: попытки США укрепить связи с островными государствами Тихого океана потерпели крах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение Соединённых Штатов о сотрудничестве вызвали настороженную реакцию у островных государств Тихого океана, пишет газета The Guardian.

Издание со ссылкой на дипломатическую ноту пишет, что Соломоновы Острова отказались подписывать соглашение с Соединёнными Штатами. Кроме того, даже те государства, включая Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы Острова и Палау, с которыми у Вашингтона уже подписан договор о свободной ассоциации, с осторожностью относятся к новой декларации, предлагаемой США.

«Предлагаемая США экономическая помощь кажется предопределённой и основанной на неполном анализе ... проще говоря: экономическая помощь США является недостаточной», — приводит газета текст письма послов этих стран координатору Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курту Кэмпбеллу.

Уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочие и прочее, а в мире все чаще стали называть США колоссом на глиняных ногах.

Причем говорят об этом не только за рубежом, но и в самой стране. Так, издание The Washington Times опубликовало статью Дона Федера, в которой он подробно разбирает признаки скорого конца сверхдержавы.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в последние годы его страна изменилась в худшую сторону, указав на то, что Вашингтон перестали уважать, а США пришли в упадок и превратились в «посмешище». Трамп отметил, что на сегодняшний день главными проблемами США являются рекордные показатели инфляции и цены на топливо, а также отсутствие свободы прессы и огромный уровень преступности.