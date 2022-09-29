Zeit: немецкие спецслужбы предоставляют Киеву разведданные с задержкой в несколько дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная разведывательная служба Германии передаёт украинским властям данные, касающиеся передвижения российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней. Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что немецкая разведка использует сделанные со спутников снимки или содержание перехваченных разговоров.

«По данным из Берлина, сведения передаются с задержкой в несколько дней», — приводит текст материала ТАСС.

Ранее сообщалось, что разведка Соединенных Штатов передает украинским коллегам спутниковые снимки территории России, на основании которых потом наносятся удары по населенным пунктам в российских регионах.

Слухи о том, что разведсужбы США плотно "крышуют" минобороны, Генштаб вооруженных сил и Службу безпеки Украины (СБУ) ходят давным-давно. Киев и Вашингтон упорно и категорически отрицали это. Хотя уже не раз даже в Верховной раде поднимался вопрос о недопустимости такой ситуации. Некоторые депутаты с документами в руках рассказывали о постыдных фактах такой "интеграции" и требовали возбудить уголовные дела. Примеры приводились убийственные.