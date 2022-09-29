"Будем лучшими друзьями": бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бывшая жена британца Энтони Гарнетта, бросившего ее с двумя детьми ради беженки с Украины Софии Каркадым заявила, что примирение с бывшим мужем после его разрыва с украинкой не входит в ее планы.

По словам женщины, она уважает Энтони как отца своих детей, однако "утекло слишком много воды". На данный момент она пытается "оправиться от всего этого" и "понять", как впустила Каркадым в свой дом.

"Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями", - заявила британка.

Бывшая жена Гарнетта также отметила, что ее обрадовало известие о разрыве британца с Каркадым, так как внимание прессы негативно влияло на ее психологическое состояние. Как отмечает The Daily Mail, после разрыва с Каркадым Гарнетт встретился со своей бывшей женой и извинился перед ней.

Ранее 30-летний Энтони Гарнетт из Британии рассказал об истории отношений с украинской беженкой, ради которой он бросил свою жену. Мужчина признался, что причиной их внезапного расставания стало ее агрессивное поведение, а после одной из ссор ему пришлось даже вызвать полицию.

Как писал сайт KP.RU, история 30-летнего Тони Гарнетта, который бросил жену и детей ради украинской беженки Софии Каркадым прогремела на весь мир. Мужчина даже попытался заработать на этом реалити-шоу. Однако счастье продлилось недолго. Британская пресса сообщила, что принц Тони – банкрот. Гарнетт даже заявлял, что хочет отправиться на Украину, "чтобы помогать людям на передовой". Впрочем, он не собирается брать в руки оружие, а планирует собрать деньги для людей, которые ухаживают за сиротами и ранеными, и лично распределять средства.